Армению ждет кризис при сохранении нынешних властей, считает Кочарян

ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Армению ждет экономический кризис, если нынешние власти по итогам парламентских выборов 7 июня сохранят свои позиции, считает экс-президент страны Роберт Кочарян.

По его словам, власти поставили страну перед угрозой новых экономических проблем.

"Сегодня наша экономика существенно зависит от экономики ЕАЭС ", - заявил Кочарян в ходе предвыборного митинга в Ереване

По его словам, проблемы с ЕАЭС не пройдут бесследно для народа.

"И если каким-то чудом эта власть останется, то экономика Армении окажется в глубоком кризисе", - подчеркнул Кочарян.

Он отметил, что по непонятной причине Армению искусственно превращают во врага России

"Нас ведут по тому же разрушительному пути Украины . Нам это не нужно. Нам нужны союзнические отношения с Россией и очень хорошие отношения и с Европой , и с США . Нам нужно "и-и", а не "или-или". Это возможно сделать. Просто нужно перестать играть на противоречиях великих держав, провоцировать великие державы и подставлять под удар собственный народ", - заявил Кочарян.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Граждане страны изберут новый состав парламента на пять лет.

Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.