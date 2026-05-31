Армению ждет кризис при сохранении нынешних властей, считает Кочарян
21:57 31.05.2026 (обновлено: 21:59 31.05.2026)
Второй президент Армении, глава политического блока "Армения" Роберт Кочарян
Второй президент Армении, глава политического блока Армения Роберт Кочарян
Второй президент Армении, глава политического блока "Армения" Роберт Кочарян. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-президент Армении Роберт Кочарян считает, что страну ждет экономический кризис, если нынешние власти сохранят свои позиции по итогам парламентских выборов 7 июня.
  • Он заявил, что экономика Армении существенно зависит от экономики ЕАЭС и проблемы с ЕАЭС не пройдут бесследно для народа.
  • Экс-президент подчеркнул, что Армению искусственно превращают во врага России и ведут по разрушительному пути Украины.
ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Армению ждет экономический кризис, если нынешние власти по итогам парламентских выборов 7 июня сохранят свои позиции, считает экс-президент страны Роберт Кочарян.
По его словам, власти поставили страну перед угрозой новых экономических проблем.
"Сегодня наша экономика существенно зависит от экономики ЕАЭС", - заявил Кочарян в ходе предвыборного митинга в Ереване.
По его словам, проблемы с ЕАЭС не пройдут бесследно для народа.
"И если каким-то чудом эта власть останется, то экономика Армении окажется в глубоком кризисе", - подчеркнул Кочарян.
Он отметил, что по непонятной причине Армению искусственно превращают во врага России.
"Нас ведут по тому же разрушительному пути Украины. Нам это не нужно. Нам нужны союзнические отношения с Россией и очень хорошие отношения и с Европой, и с США. Нам нужно "и-и", а не "или-или". Это возможно сделать. Просто нужно перестать играть на противоречиях великих держав, провоцировать великие державы и подставлять под удар собственный народ", - заявил Кочарян.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Граждане страны изберут новый состав парламента на пять лет.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление по республике.
