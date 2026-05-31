17:46 31.05.2026
Католикос всех армян призвал обеспечить честные выборы в Армении

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
  • Католикос всех армян Гарегин II призвал правоохранительные органы обеспечить честные и свободные парламентские выборы в Армении.
  • Он призвал политические силы воздерживаться от риторики ненависти и проявить бдительность и осмотрительность.
ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II призвал правоохранительную систему Армении обеспечить честные и свободные парламентские выборы в республике.
"Наш призыв к представителям правоохранительной системы — обеспечить все необходимые условия для проведения честных выборов и свободного волеизъявления наших соотечественников", - говорится в послании католикоса в связи с Араратской седмицей - праздником духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
Он также призвал политические силы воздерживаться от риторики ненависти, проявлять бдительность и осмотрительность и уберечь народ от возможных нежелательных процессов и событий.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.
