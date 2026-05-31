14:56 31.05.2026
ВВП Армении растет благодаря энергоресурсам из России, заявил Цивилев

Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Флаг Армении. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что экономика Армении показывает серьезный рост в том числе за счет дешевых российских энергоресурсов.
  • Россия направила Армении письмо о том, что рассматривает возможность приостановки или денонсации соглашения 2013 года об отмене экспортных пошлин на поставки нефтепродуктов, газа и алмазов в случае продолжения Ереваном процесса вступления в ЕС.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экономика Армении показывает серьезный рост в том числе за счет дешевых российских энергоресурсов, и нужно посмотреть, что будет, если Ереван попробует заместить их европейскими, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
"Ну, пусть пробуют, это же их выбор. Но пока структура их экономики показывает, в том числе за счет дешевых российских энергоресурсов у них идет серьезный рост ВВП. Пусть попробуют заместить европейскими, посмотрим, что будет происходить", - сказал Цивилев в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", отвечая на вопрос о том, может ли Армения разбогатеть без дешевого российского газа.
По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Россия в мае направила Армении письмо о том, что рассматривает возможность приостановки или денонсации этого соглашения, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС, сообщал Цивилев, который направил это письмо.
Президент России Владимир Путин в мае заявлял, что Армения, по предварительным оценкам, может потерять 14% ВВП из-за отмены льгот на энергоносители по линии Евразийского экономического союза.
ЭкономикаАрменияРоссияЕреванСергей ЦивилевПавел ЗарубинВладимир ПутинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
