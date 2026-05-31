Лукашенко дал совет армянскому народу

МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал народу Армении быть очень аккуратным при выборе дальнейшего пути развития вместе с ЕАЭС или ЕС, чтобы не повторить то, что произошло на Украине.
Белорусский лидер отметил, что на Украине начиналось все ровно так же.
"Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми", - добавил Лукашенко.
По мнению президента Белоруссии, прежде чем делать выбор между ЕАЭС или Евросоюзом, армянскому народу очень серьезно надо подумать.
"Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение - мы с ним согласимся", - уточнил Лукашенко.