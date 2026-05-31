Армения лишится почти всего экспорта клубники при потере российского рынка

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Армения может лишиться практически всех доходов от экспорта клубники, если потеряет российский рынок, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade.
Так, за 11 месяцев прошлого года общее число продаж за рубежом у закавказской республики составило 12,51 миллиона долларов. При этом на Россию пришлось 12,14 миллиона.
Кроме того, в прошлом году армянскую клубнику в небольших объемах покупали ОАЭ, Катар и Казахстан.
С 30 мая Россельхознадзор ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении. В ведомстве объяснили, что решение связано с участившимися случаями нарушений при поставках этих товаров в Россию и с обеспечением фитосанитарного благополучия.