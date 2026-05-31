01:14 31.05.2026 (обновлено: 03:22 31.05.2026)
Армения лишится почти всего экспорта клубники при потере российского рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россельхознадзор ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении, в том числе клубники, из-за участившихся случаев нарушений при поставках.
  • За 11 месяцев прошлого года Армения экспортировала в Россию клубники на 12,14 миллиона долларов, что составляет значительную часть общего экспорта этой ягоды.
  • По расчетам РИА Новости, клубничный экспорт Армении в РФ за весь 2025 год составил примерно 13,25 миллиона долларов, что равно 97% от всего экспорта клубники.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Армения может лишиться практически всех доходов от экспорта клубники, если потеряет российский рынок, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade.
Так, за 11 месяцев прошлого года общее число продаж за рубежом у закавказской республики составило 12,51 миллиона долларов. При этом на Россию пришлось 12,14 миллиона.
Согласно расчетам агентства, за весь 2025 год Ереван поставил Москве клубники примерно на 13,25 миллиона долларов — это 97 процентов от всего экспорта в 13,65 миллиона.
Кроме того, в прошлом году армянскую клубнику в небольших объемах покупали ОАЭ, Катар и Казахстан.
С 30 мая Россельхознадзор ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении. В ведомстве объяснили, что решение связано с участившимися случаями нарушений при поставках этих товаров в Россию и с обеспечением фитосанитарного благополучия.
ЭкономикаАрменияРоссияОАЭООНФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ЭкспортКлубника
 
 
