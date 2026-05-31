Цыбульский и Никитин обсудили архангельскую транспортную инфраструктуру

АРХАНГЕЛЬСК, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе рабочей встречи с министром транспорта РФ Андреем Никитиным представил итоги работы по развитию транспортной инфраструктуры за период реализации нацпроектов и народной программы "Единой России", а также обозначил ключевые задачи на ближайшие годы, сообщила пресс-служба правительства региона.

"За последние несколько лет нам удалось добиться качественного продвижения в сфере дорожного строительства и ремонта. Эта работа имеет для Архангельской области принципиальное значение: от состояния дорог, мостов, аэропортов, железнодорожного и общественного транспорта напрямую зависят связанность территорий, качество жизни людей, развитие экономики и устойчивость северных муниципалитетов", – отметил Цыбульский, слова которого приводятся в сообщении.

Губернатор сообщил, что по федеральным, региональным и муниципальным программам в нормативное состояние приведено свыше двух тысяч километров автомобильных дорог Архангельской области. В регионе также ведется ремонт мостов.

"За период реализации национальных проектов в нормативное состояние в Архангельской области приведено 65 мостовых сооружений общей протяженностью 3,6 тысячи погонных метров", - отметил Цыбульский.

В ходе встречи была отмечена необходимость дополнительных усилий в части приведения региональных дорог в нормативное состояние. В 2026 году из федерального бюджета на эти цели направлено 5,4 миллиарда рублей.

"Поддержка из федерального бюджета будет оказываться и в дальнейшем. Продолжится работа и в части развития сети федеральных дорог субъекта", – заявил Никитин.

Отдельный блок на встрече был посвящен развитию общественного транспорта. Сегодня в регионе функционируют 80 межмуниципальных маршрутов. Средний возраст автобусного парка в агломерации составляет менее трех лет. Этого удалось достичь за счет привлечения более 1,3 миллиарда рублей частных инвестиций и использования механизмов федеральной поддержки.

Цыбульский также доложил министру о развитии региональной авиации. Пассажиропоток на местных линиях вырос с 20 до 30 тысяч человек в год. Впервые за семь лет для региона приобретены два новых вертолета, которые используются для пассажирских перевозок и выполнения санитарных заданий.

В Котласе и Вельске проведена реконструкция взлетно-посадочных полос, в Васьково обновлены перрон и здание аэровокзала, на Соловках реконструирован пассажирский аэровокзал, а посадочная площадка преобразована в полноценный аэродром. Особое значение для региона имеет масштабная реконструкция аэропорта Архангельска имени Федора Абрамова – первая за 43 года. Здесь обновлена взлетно-посадочная полоса, установлено современное светосигнальное и радионавигационное оборудование, введен в эксплуатацию новый зал ожидания.

По итогам встречи Цыбульский подчеркнул, что Архангельская область продолжит работу по развитию всех видов транспортной инфраструктуры.