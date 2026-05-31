Аленичев ждет еще одну победу Сафонова в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
14:19 31.05.2026
Аленичев: Бог любит троицу, ждем еще одну победу Сафонова в Лиге чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» и второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов.
  • Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провел весь финальный матч Лиги чемпионов.
  • Дмитрий Аленичев выразил надежду на третье чемпионство Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Победитель Лиги чемпионов в составе португальского футбольного клуба "Порту" Дмитрий Аленичев выразил надежду на третье чемпионство российского вратаря французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в главном по статусу еврокубке, сославшись на поговорку о том, что Бог любит троицу.
В субботу французский "Пари Сен-Жермен" в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальной игре Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов провел весь матч.
"Матвей, искренне поздравляю тебя с этой замечательной, заслуженной победой. Понимаю, какие чувства ты испытываешь, когда поднимаешь кубок Лиги чемпионов над головой, какую радость испытываешь от своей игры, партнеров, команды и, конечно, испытываешь гордость от нашей любимой родины. Ты вполне заслужил место в стартовом составе своим трудом, потом. Ты оправдал то доверие, которое тебе оказал тренерский штаб, на все сто процентов. Как говорят, Бог любит троицу. Еще раз с заслуженной и уверенной победой", - сказал Аленичев в видео, опубликованном в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
Аленичев выиграл Лигу чемпионов в 2004 году. Тогда в финале "Порту" под руководством Жозе Моуринью обыграл "Монако" со счетом 3:0. Бывший российский полузащитник вышел на замену на 60-й минуте, на 71-й минуте отдал голевую передачу на Деку, а на 75-й минуте забил третий мяч. До Сафонова Аленичев оставался единственным россиянином, выходившим на поле в решающем матче Лиги чемпионов.
Сафонову 27 лет, он стал первым в истории российским футболистом, дважды побеждавшим в Лиге чемпионов.
ФутболСпортБудапештДмитрий АленичевРоссийский футбольный союз (РФС)Матвей СафоновДекуПортуПари Сен-Жермен (ПСЖ)Арсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026
 
