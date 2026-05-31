09:47 31.05.2026 (обновлено: 19:11 31.05.2026)

Какие советские актеры погибли во время съемок

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из художественного фильма "Иванна", снятого режиссером Виктором Ивченко
Кадр из художественного фильма "Иванна", снятого режиссером Виктором Ивченко
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Порой охота за удачным кадром может обернуться настоящей трагедией. Во всем мире множество известных актеров погибло во время съемок, происходили такие случаи и в Советском Союзе.
Кто же из советских актеров стал жертвой?

Трагедия в барханах

Евгений Урбанский — один из самых талантливых актеров своего поколения — погиб в 1965 году на съемках фильма "Директор". К тому времени он уже успел прославиться своими ролями в фильмах "Коммунист" и "Чистое небо".
© РИА Новости / Лев Иванов | Перейти в медиабанкАктер театра и кино Евгений Урбанский
По сценарию Урбанский должен был съехать на автомобиле с песчаного бархана. Актер исполнял все трюки сам, и этот не стал исключением. Первый дубль прошел успешно, но решили снять еще один — чтобы машина эффектнее подлетела над песком.
Во время второй попытки автомобиль перевернулся, актер получил тяжелейшие травмы. Евгений Урбанский скончался по дороге в больницу.
Впоследствии жена Урбанского Дзидра Ритенберг вспоминала, что он словно предчувствовал смерть. В тот день, посмотрев с вертолета на бархан, с которого предстояло прыгать, Урбанский сказал, что это его могила.

Нелепая случайность

Юрий Гусев — актер с необычной судьбой. Прежде чем прийти в кино, он успел окончить электромеханический техникум, отслужить в армии и поработать в научно-исследовательских институтах.
© Public domainЮрий Гусев
Путь Гусева к актерской профессии был долгим, но тем ярче горела его звезда на кинематографическом небосклоне. На счету артиста около 90 фильмов, среди которых такие известные, как "Вечный зов", "Долгая дорога в дюнах", "Зимний вечер в Гаграх" и "Возвращение резидента".
В 1991 году во время съемок в Ташкенте случилась трагедия, поразившая своей нелепостью. Юрий Гусев просто споткнулся и упал, да так неудачно, что получил открытую черепно-мозговую травму. Смерть наступила мгновенно прямо на съемочной площадке.

"Проклята" папой римским

Инна Бурдученко прославилась уже в 20 лет, когда снялась в фильме "Иванна". Лента вызвала такой общественный резонанс, что папа римский Иоанн XXIII предал ее анафеме.
© Киевская киностудия им. А. П. Довженко (1959)Кадр из фильма "Иванна"
Молодой артистке предрекали громкую карьеру. И действительно, уже в следующем году режиссер Анатолий Слесаренко пригласил ее на главную роль в фильме "Цветок на камне".
К несчастью, на съемках случилась беда: по сюжету героине Бурдученко нужно было зайти в горящий барак. По недосмотру горящие декорации обрушились как раз в момент, когда под ними была артистка. Отскочить от падающей балки Бурдученко не успела, так как каблук ее туфли застрял между досками пола.
Инну из пожара смогли вынести, но из-за серьезных ожогов она скончалась в больнице. Суд признал режиссера "Цветка на камне" Анатолия Слесаренко виновным в смерти актрисы, и он провел два года в тюрьме.

Осталась в огне

Зрители запомнили актрису Микаэлу Дроздовскую как жену потерпевшего Папишвили в "Мимино", модистку из "Бега" и Машу из фильма "Дайте жалобную книгу".
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкСоветская актриса Микаэла Дроздовская и датская киноактриса Г. Молвинг
В ноябре 1978 года 41-летняя Дроздовская приехала на съемки в город Орджоникидзе. Пока другие члены съемочной группы находились в городе, актриса спала в неотапливаемом доме, включив для обогрева осветительные прожекторы.
Когда загорелось одеяло, Микаэла не смогла быстро выбраться из-за отравления угарным газом. У нее были сильно обожжены ноги, и через неделю мучений актриса скончалась в московской больнице.

Попал под поезд

Зрителю 58-летний артист "Ленфильма" Александр Чекаевский был известен по лентам "Тринадцать" Михаила Ромма, "Белеет парус одинокий" Владимира Легошина, "Шахтеры" Сергея Юткевича и другим.
© РИА Новости / Александр Гладштейн | Перейти в медиабанкАртисты Владимир Иванович Честноков и Александр Валентинович Чекаевский в сцене из спектакля по пьесе Алексея Яковлевича Каплера "Грозовой год"
Несчастье случилось в 1963 году в поселке Кейла-Йоа в Эстонии. Там велись съемки фильма Григория Козинцева "Гамлет". Актер попал под колеса поезда.
Что это было: роковая случайность или трагическая небрежность? Точный ответ узнать уже не получится.
 
 
 
