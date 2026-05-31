В аэропортах Геленджика и Сочи сняли временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Геленджика и Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- О снятии ограничений сообщила Росавиация.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Сочи, сообщила Росавиация.
Временные ограничения в аэропортах этих городов ввели в 2.46 мск.
"Аэропорты Геленджика, Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Вчера, 01:27