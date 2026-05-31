Глава Минтранса России оценил модернизацию архангельского аэропорта

АРХАНГЕЛЬСК, 31 мая – РИА Новости. Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин в рамках рабочего визита в Архангельскую область совместно с губернатором Александром Цыбульским посетил аэропорт Архангельска имени Федора Абрамова, основное внимание было уделено итогам уже выполненных работ по реконструкции аэродромной инфраструктуры, а также дальнейшим этапам модернизации аэропортового комплекса, сообщила пресс-служба правительства региона.

Как отметили в правительстве, реконструкция аэропорта Архангельска началась в 2022 году в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов". Ключевым этапом стала полная реконструкция выработавшей свой ресурс взлетно-посадочной полосы, ремонт которой проводился в 1983 году.

Кроме того, реконструирована соединительная рулежная дорожка, установлены новые светосигнальные системы и современное радионавигационное оборудование, проведена расчистка зоны подходов на посадку. Установлено современное светосигнальное оборудование, российская система, которая положительно себя зарекомендовала – эффективна как по светоотдаче, так и по экономии электроэнергии.

Губернатор Архангельской области отметил, что реконструкция аэропорта стала своевременным решением по развитию воздушной авиации региона.

"Мы получили современную авиационную инфраструктуру, которая напрямую влияет на безопасность полетов, устойчивую транспортную доступность Поморья, развитие туризма, деловых связей и качество жизни людей. При этом работа продолжается: наша задача – завершить все этапы реконструкции и вывести аэропорт на уровень одного из ключевых региональных авиационных узлов страны", – подчеркнул Цыбульский.

Как отметили в правительстве, следующие этапы модернизации аэропорта Архангельска будут реализованы в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры опорной сети аэропортов" национального проекта "Эффективная транспортная система". В рамках 2–4 этапов предусмотрены строительство аварийно-спасательной станции, реконструкция магистральной и трех рулежных дорожек, а также модернизация и дооснащение очистных сооружений.

Параллельно с развитием аэродромной инфраструктуры в аэропорту ведется работа по повышению комфорта пассажиров. В 2024 году за счет собственных средств оператора аэродрома было завершено строительство павильона №2. Благодаря этому пропускная способность аэровокзала увеличилась до 400 пассажиров в час, а площадь обслуживания пассажиров выросла до 5,5 тысячи квадратных метров.

"Транспортный комплекс региона уверенно развивается, и руководство Архангельской области решает поставленные президентом задачи", – резюмировал Никитин.