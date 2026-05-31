Кумпилов: специалисты продолжают мониторинг паводковой ситуации в Адыгее

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС по Адыгее, специалисты других экстренных и дорожных служб работают в усиленном режиме, продолжая непрерывный мониторинг паводковой ситуации, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем канале в

Как ранее сообщалось, в связи с обильными осадками на юге России на территории Адыгеи наблюдался подъем уровня рек, в том числе Кубани и Лабы. Накануне Кумпилов побывал в ауле Хатукай Красногвардейского района, чтобы проверить, как идут противопаводковые работы.

"Силами МЧС Адыгеи, спасателями, представителями администрации и профильных министерств и ведомств проведены берегоукрепительные работы: вдоль береговой линии уложены мешки с песком, проведена расчистка русел и мероприятия для предотвращения размывов. Мы будем принимать все необходимые меры, чтобы не допустить развития негативного сценария", - написал он.

Кумпилов подчеркнул, что главная задача сейчас— максимально снизить риски и защитить людей, их дома и инфраструктуру.