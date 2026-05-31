Рейтинг@Mail.ru
Кумпилов: специалисты продолжают мониторинг паводковой ситуации в Адыгее - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 31.05.2026
Кумпилов: специалисты продолжают мониторинг паводковой ситуации в Адыгее

В Адыгее ведется непрерывный мониторинг паводковой ситуации

© Фото : Мурат Кумпилов/MAXМониторинг паводковой ситуации в Адыгее
Мониторинг паводковой ситуации в Адыгее - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Фото : Мурат Кумпилов/MAX
Мониторинг паводковой ситуации в Адыгее
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС по Адыгее, специалисты других экстренных и дорожных служб работают в усиленном режиме, продолжая непрерывный мониторинг паводковой ситуации, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем канале в МАКСе.
Как ранее сообщалось, в связи с обильными осадками на юге России на территории Адыгеи наблюдался подъем уровня рек, в том числе Кубани и Лабы. Накануне Кумпилов побывал в ауле Хатукай Красногвардейского района, чтобы проверить, как идут противопаводковые работы.
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Кумпилов: продолжим создавать комфортную и доступную среду для туристов
16 апреля, 11:02
"Силами МЧС Адыгеи, спасателями, представителями администрации и профильных министерств и ведомств проведены берегоукрепительные работы: вдоль береговой линии уложены мешки с песком, проведена расчистка русел и мероприятия для предотвращения размывов. Мы будем принимать все необходимые меры, чтобы не допустить развития негативного сценария", - написал он.
Кумпилов подчеркнул, что главная задача сейчас— максимально снизить риски и защитить людей, их дома и инфраструктуру.
"На текущий момент уровень воды в реках не превышает критических отметок. Но в ближайшее время вновь прогнозируются осадки, поэтому гидрологическая ситуация круглосуточно находится на контроле", - сказал Кумпилов.
Весенний паводок. Архив - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Половодье на реке: причины, виды и отличия от паводка
17 апреля, 19:43
 
Республика АдыгеяРоссияКрасногвардейский районМурат КумпиловМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала