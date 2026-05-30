Зверев вышел в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл француза Кентена Алиса в третьем круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 5:7, 6:2 в пользу посеянного под вторым номером Зверева. Алис - 90-я ракетка мира. Спортсмены провели на корте 3 часа 8 минут.
Следующим соперником Зверева станет нидерландец Йеспер де Йонг, который в третьем круге обыграл россиянина Карена Хачанова (13-й номер посева).
В другом матче норвежец Каспер Рууд (15) одержал победу над американцем Томми Полом (24) со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 7:5 за 4 часа 43 минуты.