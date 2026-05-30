01:54 30.05.2026
Зверев вышел в четвертый круг "Ролан Гаррос"

  • Александр Зверев обыграл Кентена Алиса в третьем круге Открытого чемпионата Франции со счетом 6:4, 6:3, 5:7, 6:2.
  • Следующим соперником Зверева станет нидерландец Йеспер де Йонг.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл француза Кентена Алиса в третьем круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 5:7, 6:2 в пользу посеянного под вторым номером Зверева. Алис - 90-я ракетка мира. Спортсмены провели на корте 3 часа 8 минут.
Следующим соперником Зверева станет нидерландец Йеспер де Йонг, который в третьем круге обыграл россиянина Карена Хачанова (13-й номер посева).
В другом матче норвежец Каспер Рууд (15) одержал победу над американцем Томми Полом (24) со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 7:5 за 4 часа 43 минуты.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
