Швейцарская организация работает над налаживанием диалога с Россией

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Женевский центр политики и безопасности работает над организацией неофициального канала для диалога и вероятной будущей встречи между представителями стран Европы и Россией, который будет посвящен вопросам безопасности, заявил бывший генсек ОБСЕ, дипломат и директор центра Томас Гремингер.

Как отмечает издание, подобная разновидность встреч, или Track-2-Dialog, подразумевает участие людей, "обладающих связями в центрах политической власти, но не являющихся при этом частью правительства". Подобный диалог служит для обмена позиций и поиска пути к подготовке встречи между представителями правительств стран.