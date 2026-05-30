В США запаниковали из-за состояния Зеленского после предупреждения России

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский испугался предупреждения России о новых ударах возмездия, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Это заметно, особенно для тех, кто давно за ним следит. Обычно он самоуверен и заносчив в своих заявлениях. Теперь все иначе; даже по языку его тела видно, что он осознает приближение чего-то", — рассказал он в эфире YouTube-канала.
Эксперт отметил, что последние предупреждения Москвы, особенно заявление зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, указывают на то, что Украину ожидают очень опасные времена.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.