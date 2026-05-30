"Это плохой знак": спорное решение Зеленского вызвало ужас на Западе - РИА Новости, 30.05.2026
06:49 30.05.2026 (обновлено: 10:36 30.05.2026)
"Это плохой знак": спорное решение Зеленского вызвало ужас на Западе

NR: Зеленский исчерпал мобилизационный ресурс и сделал ставку на неонацистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский журнал National Review пишет, что чествование Владимиром Зеленским лидеров украинских радикалов свидетельствует об усилении контроля ультранационалистов над главой киевского режима.
  • В публикации отмечается, что участие Зеленского в перезахоронении одного из лидеров ОУН Андрея Мельника вызвало осуждение со стороны Польши и Израиля.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Публичное чествование Владимиром Зеленским лидеров украинских радикалов свидетельствует об усилении контроля ультранационалистов над главой киевского режима из-за отчаянного дефицита людских ресурсов в стране, пишет американский журнал National Review.
"Считается, что это плохой знак: во-первых, это означает, что ультранационалисты получают все больше власти над Зеленским. <…> Во-вторых, это, вероятно, признак отчаянной проблемы Украины с людскими ресурсами. Не имея возможности набирать людей, покинувших страну, <…> Киев все больше и больше делает ставку на эту ультрас-фракцию, обещая ее членам чистую освященную Украину", — комментирует автор статьи участие Зеленского в перезахоронении одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области.

По его словам, Мельник, почести которому отдавал глава киевского режима, был еще более экстремистским, чем Степан Бандера. Подобные действия, отмечает журналист, накладывают отпечаток на репутацию страны.
"Новостные сообщения создают зловещую картину, если вы читаете о перспективах Украины. <…> Перезахоронение вызвало осуждение со стороны Польши и Израиля", — отмечается в статье.
Зеленский в понедельник принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом украинских деятелей, в том числе лидеров ОУН* Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски убили и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные на территории России террористические организации.
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьСтепан БандераАндрей МельникСтрана.uaВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреКиев
 
 
