Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский серьезно отнесся к предупреждениям МИД России об ответных ударах по центрам принятия решений и при первой возможности покинул Киев, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
- Эксперт отметил, что бегство главы киевского режима при признаках опасности стало для него привычной практикой, а сами украинцы оказались в затруднительном положении и мало что могут изменить, пока Зеленский остается у власти.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский серьезно отнесся к предупреждениям МИД России об ответных ударах по центрам принятия решений и покинул Киев, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«
"Кое-кто прислушался к российским предупреждениям — и это Владимир Зеленский", — сообщил он.
По словам эксперта, бегство главы киевского режима из столицы при первых признаках опасности стало для него привычной практикой, заложником которой оказался весь украинский народ.
«
"Он покинул Киев при первой же возможности. <…> Он, как правило, держится подальше от Киева, когда появляются признаки проблем. <…> Украинцы оказались в затруднительном положении, и в некоторых отношениях, особенно пока Зеленский остается у власти, они мало что могут изменить", — признал Меркурис.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.