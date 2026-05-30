На Западе раскрыли, что сделал Зеленский после заявления России
Специальная военная операция на Украине
 
06:00 30.05.2026 (обновлено: 06:05 30.05.2026)
На Западе раскрыли, что сделал Зеленский после заявления России

Аналитик Меркурис: Зеленский покинул Киев после предупреждения России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский серьезно отнесся к предупреждениям МИД России об ответных ударах по центрам принятия решений и при первой возможности покинул Киев, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
  • Эксперт отметил, что бегство главы киевского режима при признаках опасности стало для него привычной практикой, а сами украинцы оказались в затруднительном положении и мало что могут изменить, пока Зеленский остается у власти.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский серьезно отнесся к предупреждениям МИД России об ответных ударах по центрам принятия решений и покинул Киев, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Кое-кто прислушался к российским предупреждениям — и это Владимир Зеленский", — сообщил он.
По словам эксперта, бегство главы киевского режима из столицы при первых признаках опасности стало для него привычной практикой, заложником которой оказался весь украинский народ.
"Он покинул Киев при первой же возможности. <…> Он, как правило, держится подальше от Киева, когда появляются признаки проблем. <…> Украинцы оказались в затруднительном положении, и в некоторых отношениях, особенно пока Зеленский остается у власти, они мало что могут изменить", — признал Меркурис.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
