Глава Минобороны Новой Зеландии ответил на слова Хегсета о халявщиках

ДЖАКАРТА, 30 мая — РИА Новости. Министр обороны Новой Зеландии Крис Пенк после слов главы Пентагона Пита Хегсета о "халявщиках" заявил, что его страна участвовала во многих военных операциях по всему миру и собирается увеличить расходы на оборону.

Ранее Хегсет на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил, что даже расходы на оборону в размере 2% ВВП недостаточны, и назвал Новую Зеландию "халявщиком".

Выступая на полях форума чуть позже Хегсета, Пенк заявил, что считает необходимым отреагировать на прозвучавшие замечания.

"Мне показалось, что я был бы не прав, если бы не воспользовался возможностью отметить этот обмен мнениями после того, как новозеландский журналист спросил министра Хегсета о Новой Зеландии и той роли, которую мы можем играть", — заявил Пенк.

По словам министра, Новая Зеландия "готова играть еще большую роль" как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и на глобальном уровне.

"Исторически Новая Зеландия играла свою роль уверенно. Мы присутствовали во многих конфликтах на протяжении поколений и всегда были на стороне правого дела", — отметил Пенк.

Он напомнил, что новозеландские военные в настоящее время участвуют в подготовке ВСУ