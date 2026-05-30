05:50 30.05.2026 (обновлено: 07:05 30.05.2026)
Глава Минобороны Новой Зеландии ответил на слова Хегсета о халявщиках

© iStock.com / Aoraee — Флаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии. Архивное фото
  • Министр обороны Новой Зеландии Крис Пенк в ответ на слова Пита Хегсета заявил, что его страна участвовала во многих военных операциях по всему миру.
  • Крис Пенк отметил, что Новая Зеландия собирается увеличить расходы на оборону и готова играть еще большую роль в Индо-Тихоокеанском регионе и на глобальном уровне.
ДЖАКАРТА, 30 мая — РИА Новости. Министр обороны Новой Зеландии Крис Пенк после слов главы Пентагона Пита Хегсета о "халявщиках" заявил, что его страна участвовала во многих военных операциях по всему миру и собирается увеличить расходы на оборону.
Ранее Хегсет на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил, что даже расходы на оборону в размере 2% ВВП недостаточны, и назвал Новую Зеландию "халявщиком".
Выступая на полях форума чуть позже Хегсета, Пенк заявил, что считает необходимым отреагировать на прозвучавшие замечания.
"Мне показалось, что я был бы не прав, если бы не воспользовался возможностью отметить этот обмен мнениями после того, как новозеландский журналист спросил министра Хегсета о Новой Зеландии и той роли, которую мы можем играть", — заявил Пенк.
По словам министра, Новая Зеландия "готова играть еще большую роль" как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и на глобальном уровне.
"Исторически Новая Зеландия играла свою роль уверенно. Мы присутствовали во многих конфликтах на протяжении поколений и всегда были на стороне правого дела", — отметил Пенк.
Он напомнил, что новозеландские военные в настоящее время участвуют в подготовке ВСУ.
"Даже сейчас мы находимся в Восточной Европе, помогая Украине обучать свой персонал", — заявил министр.
Пенк также отметил, что правительство Новой Зеландии намерено удвоить военные расходы в процентах от ВВП и повысить боеспособность вооруженных сил.
