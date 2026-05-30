01:56 30.05.2026
Врач рассказала, как не навредить здоровью в начале дачного сезона

Открытие дачного сезона. Архивное фото
  • Врач Антонина Саволюк рассказала, что усиленная работа на даче может навредить сердечно-сосудистой системе, повысить давление и привести к варикозу.
  • Она посоветовала дачникам делать перерывы в работе, например, ставить таймер и чередовать час работы с обязательным перерывом.
  • Саволюк отметила, что у огородно-дачного сезона есть положительная сторона: у людей появляется цель и интересная задача, из-за чего они могут забывать о своих хронических заболеваниях.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Усиленная работа на даче может навредить сердечно-сосудистой системе, повысить давление и привести к варикозу, поэтому важно делать перерывы, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике Антонина Саволюк.
Она пояснила, что у большинства дачников физическая нагрузка распределяется в течение года неравномерно – зимой ее мало, а летом резко возрастает. Особенно тяжело переносят усиление нагрузки пожилые люди.
"Инстинкт работы на даче безумен. Такой резкий переход для сердечно-сосудистой системы может быть опасен. Копать грядки, носить ведра, работать, согнувшись, - все это повышает внутрибрюшное давление и может быть причиной скачков артериального давления", - сказала врач.
Она добавила, что не выдерживает и венозная система – образуются отеки, может обостриться варикозное расширение вен. Врач советует дачникам заниматься физической нагрузкой весь год, чтобы летом на огороде не стало плохо. Но если момент упущен, то увеличивать нагрузку надо постепенно.
"Ставьте себе таймер: работаю час, потом обязательный перерыв. И так чередовать. Ваш организм - это биологическая машина, которая стояла в гараже всю зиму непрогретая, а тут вы ее сразу же пускаете на максимальных оборотах по бездорожью", - добавила врач.
Есть у огородно-дачного сезона и положительная сторона для здоровья: как правило, в мае больные с хроническими заболеваниями "выздоравливают", и поликлиники пустеют.
"У людей появляется цель, интересная задача, это их воодушевляет, поэтому о своих болезнях они забывают, и те отступают", - добавила Саволюк.
