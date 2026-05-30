Рейтинг@Mail.ru
Войска "Запада" улучшили положение в зоне спецоперации - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 30.05.2026 (обновлено: 12:25 30.05.2026)
Войска "Запада" улучшили положение в зоне спецоперации

МО РФ: ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение противнику в районах ДНР и Харьковской области.
  • Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение противнику в ряде районов ДНР и Харьковской области, противник потерял более 180 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Щурово, Сидорово и Святогорск в Донецкой Народной Республике, Великая Шапковка и Шийковка в Харьковской области.
"Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
"Все-таки пора": на Западе сообщили о решающем моменте в вопросе Украины
Вчера, 01:03
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьСвятогорскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала