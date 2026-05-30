Войска "Запада" улучшили положение в зоне спецоперации

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение противнику в ряде районов ДНР и Харьковской области, противник потерял более 180 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Щурово, Сидорово и Святогорск в Донецкой Народной Республике, Великая Шапковка и Шийковка в Харьковской области.
"Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.