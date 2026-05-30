- Поддержка Западом налетов украинских дронов на гражданские объекты в России знаменует собой коренной перелом в конфликте и превращает НАТО в полноценную террористическую сеть, пишет издание Strategic Culture.
- Отмечается, что политические лидеры США и Евросоюза умышленно поощряют агрессию альянса и совершение военных преступлений руками киевского режима.
- За это, по мнению автора публикации, руководство западных стран должно предстать перед судом.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Поддержка Западом налетов украинских беспилотников на гражданские объекты в России знаменует собой коренной перелом в конфликте и превращает НАТО в полноценную террористическую сеть, пишет издание Strategic Culture.
"Убийство 21 российского студента педагогического колледжа на прошлой неделе стало отвратительным моментом истины с далеко идущими и тяжелыми последствиями. <…> Мрачный и судьбоносный переломный момент настал в конфликте Запада с Россией. <…> Европейские государства НАТО, по сути, превращаются в люфтваффе киевского режима", — указывается в материале.
Автор статьи подчеркивает, что западное руководство умышленно поощряет совершение тяжких военных преступлений руками киевского режима, полностью игнорируя при этом гибель мирного населения.
"Массовое убийство студентов колледжа в Старобельске и многочисленные другие жертвы среди гражданского населения в результате атак беспилотников <…> на российскую территорию свидетельствуют о террористической природе альянса. <…> Политические лидеры Соединенных Штатов и Европейского союза, которые осуществляют эту агрессию НАТО посредством целенаправленной политики, должны предстать перед судом. Они военные преступники", — резюмирует Strategic Culture.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.