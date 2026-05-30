МОСКВА, 30 мая - РИА Новости.

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Запад не должен удивляться, что после индульгенции Зеленскому на любое использование их же вооружений в любых целях "долетает" и до них, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они выдали индульгенцию Зеленскому на любое использование их же вооружений в любых целях, как было недавно сказано одним из есовско-натовских представителей: лишь бы он их использовал в правильном направлении. А теперь они удивляются, что и до них долетает. Что же тут удивительного?" - сказала Захарова в комментарии RT, который она опубликовала в своем Telegram-канале

Она отметила, что западные страны "сами заварили эту кашу... бесконечно подбрасывая в этот огонь не то что дров, а просто вливая туда керосин и бензин".

По словам Захаровой, эти страны ежемесячно принимают решения о поставках вооружений, выделении новых средств на продолжение бойни, проводят заседания в группах "Рамштайн" и в других форматах, создали коалицию желающих.

"Они полностью вовлечены в милитаризацию Европы , теперь еще и в страновом формате", - заключила дипломат.