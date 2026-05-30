Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Запад не должен удивляться, что после индульгенции Зеленскому на любое использование их же вооружений в любых целях "долетает" и до них, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они выдали индульгенцию Зеленскому на любое использование их же вооружений в любых целях, как было недавно сказано одним из есовско-натовских представителей: лишь бы он их использовал в правильном направлении. А теперь они удивляются, что и до них долетает. Что же тут удивительного?" - сказала Захарова в комментарии RT, который она опубликовала в своем Telegram-канале.
Она отметила, что западные страны "сами заварили эту кашу... бесконечно подбрасывая в этот огонь не то что дров, а просто вливая туда керосин и бензин".
По словам Захаровой, эти страны ежемесячно принимают решения о поставках вооружений, выделении новых средств на продолжение бойни, проводят заседания в группах "Рамштайн" и в других форматах, создали коалицию желающих.
"Они полностью вовлечены в милитаризацию Европы, теперь еще и в страновом формате", - заключила дипломат.
В пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.
