На ЗАЭС прокомментировали удар ВСУ по зданию энергоблока

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Удары по объектам атомной энергетики безответственны, несут угрозу безопасности и могут привести к непредсказуемым последствиям, сообщила пресс-служба Запорожской АЭС.
"Подобные удары по объектам атомной энергетики являются крайне безответственными и несут угрозу ядерной безопасности. Любая атака на инфраструктуру атомной станции может привести к непредсказуемым последствиям и создать риски для безопасности региона", - говорится в сообщении в канале станции на платформе "Макс".
22 июня 2022, 17:18