Министр обороны Японии высказался о приверженности США обязательствам
06:21 30.05.2026 (обновлено: 06:31 30.05.2026)
Министр обороны Японии высказался о приверженности США обязательствам

Панорама Токио. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми предупредил главу Пентагона Пита Хегсета, что некоторые страны могут недооценивать приверженность США своим обязательствам.
  • Глава Пентагона заявил, что США приоритетно занимаются охраной своей границы, действиями в своем полушарии и не допускают появления у Ирана ядерного оружия, а также подчеркнул, что Вашингтон не забывает об Индо-Тихоокеанском регионе.
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми предупредил главу Пентагона Пита Хегсета, что не все верят в приверженность США своим обязательствам.
"Иногда некоторые страны, я боюсь, могут недооценивать приверженность США", - заявил Коидзуми на форуме Шангри-Ла в Сингапуре.
Министр заявил, что Япония так не считает, а присутствие Хегсета на мероприятии посылает сильный сигнал.
Шеф Пентагона со своей стороны заявил, что Штаты приоритетными считают охрану собственной границы, действия в своем полушарии такие, как борьба с наркокартелями. Также внимание Вашингтона требуется на то, чтобы "не допустить появления у Ирана ядерного оружия", заявил Хегсет.
"Мы можем делать два дела одновременно. Мы суперзаряжаем наш военно-промышленный комплекс", - пообещал министр.
Об Индо-Тихоокеанском регионе Вашинтон не забывает, заверил Хегсет.
