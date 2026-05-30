Министр обороны Японии высказался о приверженности США обязательствам

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми предупредил главу Пентагона Пита Хегсета, что не все верят в приверженность США своим обязательствам.
"Иногда некоторые страны, я боюсь, могут недооценивать приверженность США", - заявил Коидзуми на форуме Шангри-Ла в Сингапуре.
Шеф Пентагона со своей стороны заявил, что Штаты приоритетными считают охрану собственной границы, действия в своем полушарии такие, как борьба с наркокартелями. Также внимание Вашингтона требуется на то, чтобы "не допустить появления у Ирана ядерного оружия", заявил Хегсет.
"Мы можем делать два дела одновременно. Мы суперзаряжаем наш военно-промышленный комплекс", - пообещал министр.
Об Индо-Тихоокеанском регионе Вашинтон не забывает, заверил Хегсет.