В Якутии во время ледохода сорвало с якорных цепей десять судов

Краткий пересказ от РИА ИИ
УЛАН-УДЭ, 30 мая – РИА Новости. Десять судов сорвало с якорных цепей в Якутии из-за ледохода на реке Индигирка и унесло течением, ситуация находится на контроле регионального правительства, сообщает Минэкологии республики.
«
"В Абыйском улусе из-за ледохода течением унесло 10 судов… из-за резкого начала ледохода на реке Индигирка вследствие обрыва тросов и якорных цепей течением унесло суда, находившиеся у села Белая Гора", - говорится в сообщении.
Сейчас, уточняют в министерстве, суда находятся в бесконтрольном дрейфе, включая пять судов администрации Ленского бассейна внутренних водных путей и пять судов Ленского объединенного речного пароходства. Ситуация взята под контроль правительством республики.
Отмечается, что по результатам наблюдения сотрудники министерства экологии признаков загрязнения реки Индигирка не зафиксировали.