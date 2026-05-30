15:07 30.05.2026 (обновлено: 16:48 30.05.2026)
В Якутии во время ледохода сорвало с якорных цепей десять судов

  • В Якутии из-за ледохода на реке Индигирка сорвало с якорных цепей и унесло течением десять судов.
  • Суда находятся в бесконтрольном дрейфе, ситуацию взяло под контроль правительство республики.
УЛАН-УДЭ, 30 мая – РИА Новости. Десять судов сорвало с якорных цепей в Якутии из-за ледохода на реке Индигирка и унесло течением, ситуация находится на контроле регионального правительства, сообщает Минэкологии республики.
"В Абыйском улусе из-за ледохода течением унесло 10 судов… из-за резкого начала ледохода на реке Индигирка вследствие обрыва тросов и якорных цепей течением унесло суда, находившиеся у села Белая Гора", - говорится в сообщении.
Сейчас, уточняют в министерстве, суда находятся в бесконтрольном дрейфе, включая пять судов администрации Ленского бассейна внутренних водных путей и пять судов Ленского объединенного речного пароходства. Ситуация взята под контроль правительством республики.
Отмечается, что по результатам наблюдения сотрудники министерства экологии признаков загрязнения реки Индигирка не зафиксировали.
