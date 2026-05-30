В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать клубнику и черешню

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Качественная клубника должна быть сухой, без пятен и вмятин, с насыщенным цветом и характерным ароматом.
- При выборе черешни следует отдавать предпочтение плодам с чистой, гладкой и блестящей кожицей, упругим и без повреждений.
- Самые вкусные и полезные ягоды черешни можно найти в разгар сезона — с конца июня до середины июля.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Качественная клубника должна быть без пятен и вмятин, с насыщенным цветом и характерным ароматом, черешню же лучше выбрать гладкую и упругую, с глянцевым блеском, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"Клубника должна быть сухой, без признаков гниения или плесени, цвет – однородный, насыщенный (ярко‑красный), без белых или зеленых пятен. Поверхность ягоды должна быть гладкой, упругой, блестящей, без вмятин и повреждений. Помните, что зеленые листики вокруг ягоды – это признак свежести", - говорится в сообщении.
У спелой клубники также должен быть ярко выраженный, насыщенный, характерный ягодный аромат. Лучше выбирать ягоды примерно одинакового размера – это значит, что партия одного сорта, отметили в ведомстве.
При выборе черешни кожица ягоды должна быть чистой, гладкой, с глянцевым блеском. Стоит воздержаться от покупки ягод с вмятинами, трещинами и другими повреждениями. Предпочтение следует отдать плотным и упругим ягодам, так как мягкие плоды могут начать портиться или быть перезревшими.
"Вкусовые качества черешни зависят от сорта и цвета ягод. Желтые и розовые сорта, как правило, характеризуются нежным и кисло-сладким вкусом, в то время как темноокрашенные ягоды обладают более сладким вкусом. Самый вкусный и полезный урожай в разгар сезона – с конца июня до середины июля", - заключили в ведомстве.
