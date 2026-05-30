Икона "Святая Троица" в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде

В пяти регионах России 1 июня будет выходным днем

В Республике Крым дополнительный нерабочий праздничный день установлен согласно указу главы региона Сергея Аксенова.

Выходной день 31 мая в связи с Днем Святой Троицы объявлен в Херсонской области, а так как праздник выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 1 июня.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Пять субъектов России, включая Крым и новые регионы, объявили 1 июня выходным днем в связи с празднованием в воскресенье православного праздника Троицы, сообщили РИА Новости в региональных органах власти.

"Так как праздник выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник 1 июня", - сказал пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

ДНР и Традиционно выходной день после Троицы также объявлен в Запорожской области ЛНР , сообщили в региональных органах власти.