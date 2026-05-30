02:30 30.05.2026
В пяти регионах России 1 июня будет выходным днем

Икона "Святая Троица" в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде. Архивное фото
  • Пять субъектов России, включая Крым и новые регионы, объявили 1 июня выходным днем в связи с празднованием Троицы.
  • В Республике Крым дополнительный нерабочий праздничный день установлен согласно указу главы региона Сергея Аксенова.
  • Выходной день 31 мая в связи с Днем Святой Троицы объявлен в Херсонской области, а так как праздник выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 1 июня.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Пять субъектов России, включая Крым и новые регионы, объявили 1 июня выходным днем в связи с празднованием в воскресенье православного праздника Троицы, сообщили РИА Новости в региональных органах власти.
"Согласно указу главы Республики Крым Сергея Аксенова, дополнительный нерабочий праздничный день установлен 1 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы", - сказала помощник главы республики по информационной политики Ольга Курлаева.
Выходной 31 мая в связи с Днем Святой Троицы объявлен и в соседней с Крымом Херсонской областью.
"Так как праздник выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник 1 июня", - сказал пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.
Традиционно выходной день после Троицы также объявлен в Запорожской области, ДНР и ЛНР, сообщили в региональных органах власти.
День Святой Троицы в этом году отмечается 31 мая. Это один из главных православных праздников.
