В ЧВК Blackwater признали интерес наркокартелей к украинским ветеранам

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Создатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс во время выступления на Черноморском форуме по безопасности в Одессе 29 мая признал интерес наркокартелей к украинским ветеранам.
"Пожалуйста, будьте осторожны при разработке… правил и положений, касающихся частных военных подрядчиков. Это чрезвычайно опасно… Многие картели заинтересованы в найме таких специалистов", - сказал Принс во время трансляции выступления на YouTube-канале форума.
В феврале газета Guardian сообщила со ссылкой на источники, что создатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс теперь работает на украинский стартап по разработке программного обеспечения для беспилотников Swarmer. По информации издания, после Принс присоединился к компании в качестве неисполнительного директора. Его задачей стало привлечение инвестиций после размещения на бирже. После этого он направил письмо потенциальным инвесторам, заявив, что Swarmer является первой компанией в области оборонных технологий, которая занимается разработкой ПО для координации между дронами и "интеллектуального роения".
В сентябре американские СМИ сообщали, что Принс намерен купить на Украине компании по производству беспилотников и ищет встречи с ведущими игроками этой отрасли на Украине. Также сообщалось о том, что он ведет переговоры о предоставлении услуг в сфере обеспечения безопасности африканским странам и недавно ездил в Нигер по этому вопросу.