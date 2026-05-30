В ЧВК Blackwater признали интерес наркокартелей к украинским ветеранам - РИА Новости, 30.05.2026
14:24 30.05.2026
В ЧВК Blackwater признали интерес наркокартелей к украинским ветеранам

Основатель ЧВК Blackwater признал интерес наркокартелей к украинским ветеранам

Элементы военной формы ВСУ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Создатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс признал интерес наркокартелей к украинским ветеранам.
  • Принс предупредил о рисках, связанных с частными военными подрядчиками, отметив, что многие картели заинтересованы в найме ветеранов ВСУ.
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Создатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс во время выступления на Черноморском форуме по безопасности в Одессе 29 мая признал интерес наркокартелей к украинским ветеранам.
По его словам, когда будет достигнуто мирное урегулирование на Украине, в стране будет огромное количество ветеранов ВСУ, которых, по его мнению, можно будет использовать в других частях мира.
"Пожалуйста, будьте осторожны при разработке… правил и положений, касающихся частных военных подрядчиков. Это чрезвычайно опасно… Многие картели заинтересованы в найме таких специалистов", - сказал Принс во время трансляции выступления на YouTube-канале форума.
В феврале газета Guardian сообщила со ссылкой на источники, что создатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс теперь работает на украинский стартап по разработке программного обеспечения для беспилотников Swarmer. По информации издания, после Принс присоединился к компании в качестве неисполнительного директора. Его задачей стало привлечение инвестиций после размещения на бирже. После этого он направил письмо потенциальным инвесторам, заявив, что Swarmer является первой компанией в области оборонных технологий, которая занимается разработкой ПО для координации между дронами и "интеллектуального роения".
В сентябре американские СМИ сообщали, что Принс намерен купить на Украине компании по производству беспилотников и ищет встречи с ведущими игроками этой отрасли на Украине. Также сообщалось о том, что он ведет переговоры о предоставлении услуг в сфере обеспечения безопасности африканским странам и недавно ездил в Нигер по этому вопросу.
