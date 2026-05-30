В ЧВК Blackwater признали интерес наркокартелей к украинским ветеранам

В феврале газета Guardian сообщила со ссылкой на источники, что создатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс теперь работает на украинский стартап по разработке программного обеспечения для беспилотников Swarmer. По информации издания, после Принс присоединился к компании в качестве неисполнительного директора. Его задачей стало привлечение инвестиций после размещения на бирже. После этого он направил письмо потенциальным инвесторам, заявив, что Swarmer является первой компанией в области оборонных технологий, которая занимается разработкой ПО для координации между дронами и "интеллектуального роения".