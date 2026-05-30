Власов занимает 25-е место перед последним этапом "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занимает 25-е место после 20 этапов многодневки "Джиро д'Италия".
Этап протяженностью 200 км в субботу выиграл датчанин Йонас Вингегор из команды Visma, преодолевший дистанцию за 5 часов 3 минуты 55 секунд. Далее финишировали австриец Феликс Галль из Decathlon CMA CGM Team (отставание - 1 минута 15 секунд) и австралиец Джей Хиндли из Bora-Hansgrohe (+1.15). Власов занял 63-е место, уступив лидеру 25 минут и 5 секунд.
Перед последним этапом в генеральной классификации продолжает лидировать Вингегор со временем 80 часов 17 минут 1 секунда. Вторым идет Галль (отставание - 5 минут 22 секунды), замыкает тройку Хиндли (+6.25). Власов опустился с 22-й на 25-ю строчку, он отстает от лидера на 1 час 15 минут 21 секунду.
Заключительный, 21-й этап многодневки протяженностью 131 км пройдет 31 мая.