Рейтинг@Mail.ru
Жители Польши продолжают любить "русские вареники", несмотря на русофобию - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 30.05.2026
Жители Польши продолжают любить "русские вареники", несмотря на русофобию

РИА Новости: в Польше продолжают любить русские вареники, несмотря на русофобию

© iStock.com / ShyManВареники
Вареники - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© iStock.com / ShyMan
Вареники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несмотря на насаждаемую властями русофобию, жители Польши продолжают любить блюдо под названием "русские вареники" (Pierogi ruskie).
  • "Русские вареники" ассоциируются у жителей Польши с традиционной домашней кухней, и спрос на них остается стабильно высоким.
  • Их популярность объясняется универсальностью и ростом интереса к традиционной польской кухне.
ВАРШАВА, 30 мая – РИА Новости. Жители Польши продолжают любить блюдо под названием "русские вареники", несмотря на насаждаемую властями русофобию, сообщили РИА Новости сразу несколько представителей гастрономического бизнеса.
Pierogi (вареники) являются одним из национальных блюд Польши. Pierogi ruskie ("русские вареники") готовятся с творожно-картофельной начинкой. Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин рассказал, что на польском телевидении очень сильна антироссийская пропаганда, а слова "русский" и "российский" являются практически ругательствами.
Холодец - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Какие русские блюда не нравятся иностранцам
27 мая, 18:31
«
"Несмотря на политическую атмосферу последних лет, кулинарные привычки людей меняются гораздо медленнее. До сих пор "русские вареники" (Pierogi ruskie) остаются одним из самых популярных пунктов меню наряду с мясными и грибными варениками", - рассказал РИА Новости владелец одного из варшавских ресторанов.
По его словам, "русские вареники" ассоциируются у жителей Польши с традиционной домашней кухней, и спрос на них остается стабильно высоким как среди местных жителей, так и среди туристов. Особенно часто их покупают в выходные и во время семейных мероприятий.
"Это абсолютная классика польской кухни. Есть блюда модные, сезонные, а есть те, которые переживают любые времена", - сказал собеседник агентства.
Владелец магазина в центре Варшавы, специализирующегося на полуфабрикатах и готовой домашней кухне, подтвердил РИА Новости, что "русские вареники" продолжают пользоваться устойчивым спросом.
Петр Первый. Цветная раскрашенная литография с портрета Жана Натье - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Какие блюда предпочитали русские цари и царицы
21 мая, 18:46
"Мы ежедневно продаем десятки упаковок. Их берут пенсионеры, студенты, офисные сотрудники - абсолютно все. Иногда человек может не купить мясные или сладкие вареники, но "русские" берет почти всегда", - рассказал предприниматель.
По его мнению, популярность блюда объясняется его универсальностью и росту интереса к традиционной польской кухне в последние годы.
"Многие начали больше ценить местные блюда и домашние рецепты. И "русские вареники" здесь занимают особое место - как часть польской гастрономической идентичности", - заключил предприниматель.
Гравюра Истинное и правдоподобное представление ужасного происшествия (1672 год) - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Средневековые соцсети. Как в XVI веке зарождались фейковые новости о России
21 апреля, 08:00
 
ПольшаВаршаваАлександр БутягинВ миреЕда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала