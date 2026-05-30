Краткий пересказ от РИА ИИ Несмотря на насаждаемую властями русофобию, жители Польши продолжают любить блюдо под названием "русские вареники" (Pierogi ruskie).

"Русские вареники" ассоциируются у жителей Польши с традиционной домашней кухней, и спрос на них остается стабильно высоким.

Их популярность объясняется универсальностью и ростом интереса к традиционной польской кухне.

ВАРШАВА, 30 мая – РИА Новости. Жители Польши продолжают любить блюдо под названием "русские вареники", несмотря на насаждаемую властями русофобию, сообщили РИА Новости сразу несколько представителей гастрономического бизнеса.

Pierogi (вареники) являются одним из национальных блюд Польши . Pierogi ruskie ("русские вареники") готовятся с творожно-картофельной начинкой. Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин рассказал, что на польском телевидении очень сильна антироссийская пропаганда, а слова "русский" и "российский" являются практически ругательствами.

« "Несмотря на политическую атмосферу последних лет, кулинарные привычки людей меняются гораздо медленнее. До сих пор "русские вареники" (Pierogi ruskie) остаются одним из самых популярных пунктов меню наряду с мясными и грибными варениками", - рассказал РИА Новости владелец одного из варшавских ресторанов.

По его словам, "русские вареники" ассоциируются у жителей Польши с традиционной домашней кухней, и спрос на них остается стабильно высоким как среди местных жителей, так и среди туристов. Особенно часто их покупают в выходные и во время семейных мероприятий.

"Это абсолютная классика польской кухни. Есть блюда модные, сезонные, а есть те, которые переживают любые времена", - сказал собеседник агентства.

Владелец магазина в центре Варшавы , специализирующегося на полуфабрикатах и готовой домашней кухне, подтвердил РИА Новости, что "русские вареники" продолжают пользоваться устойчивым спросом.

"Мы ежедневно продаем десятки упаковок. Их берут пенсионеры, студенты, офисные сотрудники - абсолютно все. Иногда человек может не купить мясные или сладкие вареники, но "русские" берет почти всегда", - рассказал предприниматель.

По его мнению, популярность блюда объясняется его универсальностью и росту интереса к традиционной польской кухне в последние годы.