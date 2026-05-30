Россиянам объяснили, как правильно покупать валюту для разных целей - РИА Новости, 30.05.2026
02:10 30.05.2026
Россиянам объяснили, как правильно покупать валюту для разных целей

Финансист Шнейдерман посоветовал покупать покупать валюту поэтапно и частями

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Hуководитель департамента "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман заявил об укреплении рубля к доллару.
  • Для трейдеров и инвесторов он порекомендовал инструменты регулируемого внебиржевого рынка Forex.
  • Он посоветовал частным лицам покупать валюту поэтапно.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Покупка валюты требует разной стратегии в зависимости от целей инвестора. Об этом агентству “Прайм” рассказал руководитель департамента "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Он отметил, что рубль продолжает укрепляться, доллар стремится к 70 рублям. В этой ситуации актуален вопрос приобретения валюты, если в этом есть необходимость.
«
"Для трейдеров и активных инвесторов актуальны инструменты регулируемого внебиржевого рынка Forex. Важное преимущество — отсутствие санкционных рисков: в отличие от наличной валюты, операции внутри российской инфраструктуры не несут риска блокировки средств", — пояснил аналитик.
Главное — открыть торговые счета и распределять средства между валютами для защиты от курсовых потерь.
Частным лицам лучше покупать валюту поэтапно, частями, распределяя сбережения между рублем и несколькими иностранными валютами — это снижает риски, заключил Шнейдерман.
ОбществоДолларРубльАльфа-ФорексАлександр ШнейдерманРоссияСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
