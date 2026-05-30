Ульянов назвал обвинения в адрес России из-за дронов в Румынии русофобией - РИА Новости, 30.05.2026
16:37 30.05.2026
Ульянов назвал обвинения в адрес России из-за дронов в Румынии русофобией

  • Михаил Ульянов назвал обвинения Румынии в адрес России из-за дронов проявлением русофобии.
  • Он назвал ситуацию примером крайне примитивной русофобии, а также отсутствием уважения со стороны румынских властей к самим себе и к собственным гражданам.
ВЕНА, 30 мая - РИА Новости. Безосновательные обвинения в адрес России из-за дронов в Румынии являются проявлением русофобии, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Дипломат напомнил, что Россию обвинили в атаке беспилотников на территории Румынии еще до проведения какого-либо расследования.
"Были сделаны очень серьезные выводы без какого-либо рассмотрения обстоятельств. Это пример крайне примитивной русофобии, а также отсутствия уважения со стороны румынских властей к самим себе и к собственным гражданам", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.
В пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан решил объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство. Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что обсудила с главой евродипломатии Каей Каллас ускорение работы над 21-м пакетом санкций против РФ.
Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, предположил, что, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных. По его словам, в ЕС любой залетевший дрон сперва называют российским, а потом выясняется, что это не так. Российский лидер отметил, что без экспертизы никто не может точно сказать, какого происхождения дрон, и подчеркнул, что РФ готова провести расследование, если ей передадут объективные данные.
