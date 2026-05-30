Дерзкое решение Мадьяра по Украине вызвало переполох в Киеве

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Надежды Киева на изменение политики Венгрии после ухода экс-премьера страны Виктора Орбана не оправдались, заявила украинский историк Марта Гавришко.
Так она отреагировала на заявление нового венгерского лидера Петера Мадьяра о том, что Будапешт не планирует поставлять Киеву оружие и военную технику.
"Украинцы надеялись избавиться от Орбана, но в итоге получили гораздо большую головную боль. <…> Судя по всему, Владимир Зеленский теперь полон решимости поссориться со всеми без исключения соседями", — написала она в соцсети X.
Эксперт также напомнила, что Мадьяр предпочел жесткую политику в вопросе защиты прав венгерского этнического меньшинства в отношениях с Киевом.
Новый премьер-министр Венгрии в четверг сообщил, что уведомил генерального секретаря НАТО Марка Рютте о решении Будапешта не отправлять на Украину оружие и военную технику.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.