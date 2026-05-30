18:29 30.05.2026 (обновлено: 20:01 30.05.2026)
Дерзкое решение Мадьяра по Украине вызвало переполох в Киеве

Историк Гавришко: приход Мадьяра не смягчил политику Будапешта в отношении Киева

© AP Photo / Denes ErdosЛидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Решение недавно избранного венгерского премьер-министра Петера Мадьяра не поставлять Киеву оружие и военную технику показало, что надежды украинцев на уход Виктора Орбана не оправдались, заявила украинский историк Марта Гавришко.
  • Эксперт предрекла ухудшение отношений Мадьяра с Зеленским.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Надежды Киева на изменение политики Венгрии после ухода экс-премьера страны Виктора Орбана не оправдались, заявила украинский историк Марта Гавришко.
Так она отреагировала на заявление нового венгерского лидера Петера Мадьяра о том, что Будапешт не планирует поставлять Киеву оружие и военную технику.
"Украинцы надеялись избавиться от Орбана, но в итоге получили гораздо большую головную боль. <…> Судя по всему, Владимир Зеленский теперь полон решимости поссориться со всеми без исключения соседями", — написала она в соцсети X.
Эксперт также напомнила, что Мадьяр предпочел жесткую политику в вопросе защиты прав венгерского этнического меньшинства в отношениях с Киевом.
Новый премьер-министр Венгрии в четверг сообщил, что уведомил генерального секретаря НАТО Марка Рютте о решении Будапешта не отправлять на Украину оружие и военную технику.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
