Рейтинг@Mail.ru
В Турции часть побережья Черного моря окрасилась в коричневый цвет - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 30.05.2026
В Турции часть побережья Черного моря окрасилась в коричневый цвет

Habertürk: часть побережья Черного моря в Турции окрасилась в коричневый цвет

© SenkayaПанорамный вид на город Урла в турецкой провинции Измир
Панорамный вид на город Урла в турецкой провинции Измир - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© Senkaya
Панорамный вид на город Урла в турецкой провинции Измир. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цвет воды в отдельных районах турецкого побережья Черного моря стал коричневым после сильных дождей в провинции Гиресун.
  • Изменение цвета воды произошло из-за того, что потоки после сильных осадков вынесли в море большое количество ила и грунта.
АНКАРА, 30 мая - РИА Новости. Цвет воды в отдельных районах турецкого побережья Черного моря стал коричневым после сильных дождей в провинции Гиресун, передал телеканал Habertürk.
"После проливных дождей грязная вода, принесенная ручьями, изменила цвет моря в прибрежных районах", - сообщил телеканал.
По его данным, изменение цвета воды наблюдалось в районах впадения в Черное море рек Батлама и Аксу. После сильных осадков потоки вынесли в море большое количество ила и грунта.
Как отмечает Habertürk, необычный цвет воды был зафиксирован с воздуха с помощью беспилотника.
Девушка на прогулке в горах - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Названы самые привлекательные для россиян виды нишевого туризма
Вчера, 08:47
 
В миреЧерное мореТурцияАксу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала