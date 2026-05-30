В Турции часть побережья Черного моря окрасилась в коричневый цвет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Цвет воды в отдельных районах турецкого побережья Черного моря стал коричневым после сильных дождей в провинции Гиресун.
- Изменение цвета воды произошло из-за того, что потоки после сильных осадков вынесли в море большое количество ила и грунта.
АНКАРА, 30 мая - РИА Новости. Цвет воды в отдельных районах турецкого побережья Черного моря стал коричневым после сильных дождей в провинции Гиресун, передал телеканал Habertürk.
"После проливных дождей грязная вода, принесенная ручьями, изменила цвет моря в прибрежных районах", - сообщил телеканал.
По его данным, изменение цвета воды наблюдалось в районах впадения в Черное море рек Батлама и Аксу. После сильных осадков потоки вынесли в море большое количество ила и грунта.
Как отмечает Habertürk, необычный цвет воды был зафиксирован с воздуха с помощью беспилотника.