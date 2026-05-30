В Турции опровергли сообщения о дополнительных сборах за оформление ВНЖ

АНКАРА, 30 мая - РИА Новости. Дополнительная плата за подачу заявления на получение вида на жительство в Турции не взимается, заявил глава МВД республики Мустафа Чифтчи.

В турецких СМИ и социальных сетях ранее активно обсуждалась информация о якобы введении дополнительного платежа при оформлении и продлении вида на жительство для иностранцев. Публикации вызвали обеспокоенность среди проживающих в Турции иностранцев, после чего МВД республики выступило с разъяснениями, подчеркнув, что речь идет о действующих законом сборах и плате за документы, а новые дополнительные платежи не вводились.

"В этом вопросе необходимо прежде всего уточнить один момент. За подачу заявлений на получение вида на жительство дополнительная пошлина не взимается", - заявил министр, слова которого приводит газета Türkiye.

По его словам, сбор за оформление вида на жительство взимается в соответствии с законом о сборах №492 по тарифу, который совместно устанавливают министерства иностранных дел и финансов. Министр подчеркнул, что ставки определяются один раз в год и остаются неизменными на протяжении всего года.

"На 2026 год никаких дополнительных или последовательных повышений за пределами этой рамки не предусмотрено", - сказал Чифтчи.

Глава МВД также сообщил, что плата за документы, оформляемые при выдаче разрешения на проживание, взимается в соответствии с Законом о ценных бумагах №210.