13:02 30.05.2026
В Турции опровергли сообщения о дополнительных сборах за оформление ВНЖ

Чифтчи: дополнительная плата за заявление на получение ВНЖ в Турции не взимается

Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МВД Турции Мустафа Чифтчи заявил, что дополнительная плата за подачу заявления на получение вида на жительство в Турции не взимается.
  • Министр подчеркнул, что порядок взимания сборов при оформлении вида на жительство четко определен действующим законодательством и ставки определяются один раз в год.
  • Плата за документы, оформляемые при выдаче разрешения на проживание, составляет 964 лиры (около 21,4 доллара по текущему курсу) и на 2026 год никаких дополнительных повышений не предусмотрено.
АНКАРА, 30 мая - РИА Новости. Дополнительная плата за подачу заявления на получение вида на жительство в Турции не взимается, заявил глава МВД республики Мустафа Чифтчи.
В турецких СМИ и социальных сетях ранее активно обсуждалась информация о якобы введении дополнительного платежа при оформлении и продлении вида на жительство для иностранцев. Публикации вызвали обеспокоенность среди проживающих в Турции иностранцев, после чего МВД республики выступило с разъяснениями, подчеркнув, что речь идет о действующих законом сборах и плате за документы, а новые дополнительные платежи не вводились.
"В этом вопросе необходимо прежде всего уточнить один момент. За подачу заявлений на получение вида на жительство дополнительная пошлина не взимается", - заявил министр, слова которого приводит газета Türkiye.
Министр отметил, что порядок взимания сборов при оформлении вида на жительство четко определен действующим законодательством.
По его словам, сбор за оформление вида на жительство взимается в соответствии с законом о сборах №492 по тарифу, который совместно устанавливают министерства иностранных дел и финансов. Министр подчеркнул, что ставки определяются один раз в год и остаются неизменными на протяжении всего года.
"На 2026 год никаких дополнительных или последовательных повышений за пределами этой рамки не предусмотрено", - сказал Чифтчи.
Глава МВД также сообщил, что плата за документы, оформляемые при выдаче разрешения на проживание, взимается в соответствии с Законом о ценных бумагах №210.
"На 2026 год эта сумма составляет 964 лиры (около 21,4 доллара по текущему курсу - ред.). Помимо этого, при подаче заявлений на получение разрешения на проживание никаких дополнительных сборов не взимается", - добавил министр.
