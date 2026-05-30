Названы самые привлекательные для россиян виды нишевого туризма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России активнее всего развиваются сонный, соло- и медицинский виды туризма.
- Лидеры в развитии нишевого туризма — регионы Золотого кольца, Подмосковье и удаленные регионы, такие как Хакасия, Тува, Алтайский край и Красноярский край.
КРАСНОДАР, 30 мая – РИА Новости. Активнее всего в России из нишевых видов туризма развиваются сонный, соло-туризм и медицинский, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
«
"Нишевые виды туризма, которые развиваются активнее всего, - это сонный туризм, соло-туризм, туризм медицинский, стоматологический, например. Вопросы, связанные с велнесом, продлением жизни, становятся все более и более интересными для наших граждан", - сказал Волков.
Как рассказал эксперт, в развитии нишевого туризма лидируют регионы Золотого кольца, Подмосковье и удаленные регионы, такие как Хакасия, Тува, Алтайский край и Красноярский край. В арктическом туризме и путешествиях с целью экологического туризма лидируют Карелия, Мурманская область, Коми, Бурятия и Камчатка.
Нишевый туризм – это вид отдыха, который направлен на ограниченную группу людей с учетом их интересов, потребностей и предпочтений. Он, в отличие от массового туризма, фокусируется на конкретных направлениях, активностях или целевой аудитории.
Зачем иностранцы едут в Россию за похудением
24 ноября 2025, 18:08