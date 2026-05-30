Названы самые привлекательные для россиян виды нишевого туризма

Краткий пересказ от РИА ИИ В России активнее всего развиваются сонный, соло- и медицинский виды туризма.

Лидеры в развитии нишевого туризма — регионы Золотого кольца, Подмосковье и удаленные регионы, такие как Хакасия, Тува, Алтайский край и Красноярский край.

КРАСНОДАР, 30 мая – РИА Новости. Активнее всего в России из нишевых видов туризма развиваются сонный, соло-туризм и медицинский, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

« "Нишевые виды туризма, которые развиваются активнее всего, - это сонный туризм, соло-туризм, туризм медицинский, стоматологический, например. Вопросы, связанные с велнесом, продлением жизни, становятся все более и более интересными для наших граждан", - сказал Волков.

Как рассказал эксперт, в развитии нишевого туризма лидируют регионы Золотого кольца, Подмосковье и удаленные регионы, такие как Хакасия, Тува, Алтайский край и Красноярский край. В арктическом туризме и путешествиях с целью экологического туризма лидируют Карелия, Мурманская область, Коми, Бурятия и Камчатка.