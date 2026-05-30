ЦАХАЛ сообщила о перехвате двух снарядов, выпущенных из Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате двух снарядов, выпущенных со стороны Ливана силами движения «Хезболлах».
- На севере Израиля многократно срабатывала воздушная тревога в связи с обстрелами из Ливана и пусками беспилотников.
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу сообщила о перехвате двух снарядов, выпущенных со стороны Ливана силами движения "Хезболлах".
Ранее в субботу в различных населенных пунктах на севере Израиля многократно срабатывала воздушная тревога в связи с обстрелами из Ливана и пусками беспилотников.
Ранее в мае премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах усилить удары по "Хезболлах" в Ливане и нанести "сокрушительное" поражение движению.
Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля, по их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.