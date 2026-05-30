ЦАХАЛ сообщила о перехвате двух снарядов, выпущенных из Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу сообщила о перехвате двух снарядов, выпущенных со стороны Ливана силами движения "Хезболлах".

Ранее в субботу в различных населенных пунктах на севере Израиля многократно срабатывала воздушная тревога в связи с обстрелами из Ливана и пусками беспилотников.