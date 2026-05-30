Горожане отдыхают на Крымской набережной в Москве. Архивное фото

Горожане отдыхают на Крымской набережной в Москве

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Краткий пересказ от РИА ИИ В субботу в Москве ожидается облачность с прояснениями, кратковременный дождь и температура до плюс 15 градусов.

Ветер будет дуть с востока со скоростью от двух до семи метров в секунду, атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье характер погоды существенно не изменится, температура поднимется на градус-другой, днем вновь ожидается кратковременный дождь.

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до плюс 15 ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится областью пониженного атмосферного давления. В Москве и по области облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер восточной четверти от двух до семи метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 12 - плюс 15 градусов", - рассказал Тишковец

Он отметил, что показания барометров будут меняться мало и составят 740 миллиметров ртутного столба.

"В воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, и лишь станет на градус-другой теплее. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков, к утру местами возможет туман, минимальная температура плюс 5 - плюс 8 градусов", - уточнил Тишковец.