Черундоло и Ландалусе сыграли самый длинный матч в истории "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Аргентинец Хуан Мануэль Черундоло и испанец Мартин Ландалусе провели самый продолжительный матч в истории Открытого чемпионата Франции по теннису.
Встреча третьего круга завершилась победой Черундоло со счетом 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (10:8). Матч продолжался 5 часов 58 минут.
Черундоло и Ландалусе превзошли рекорд прошлогоднего финального матча между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером, который длился 5 часов 29 минут.
В предыдущем круге Черундоло обыграл первую ракетку мира Синнера.
Следующим соперником аргентинца, который прежде не проходил дальше второго круга на турнирах Большого шлема, станет итальянец Маттео Берреттини.