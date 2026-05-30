21:35 30.05.2026 (обновлено: 21:39 30.05.2026)
Черундоло и Ландалусе сыграли самый длинный матч в истории "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аргентинец Хуан Мануэль Черундоло победил испанца Мартина Ландалусе в самом продолжительном матче в истории Открытого чемпионата Франции, который длился 5 часов 58 минут.
  • Черундоло обыграл первую ракетку мира Янника Синнера в предыдущем круге и теперь встретится с итальянцем Маттео Берреттини.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Аргентинец Хуан Мануэль Черундоло и испанец Мартин Ландалусе провели самый продолжительный матч в истории Открытого чемпионата Франции по теннису.
Встреча третьего круга завершилась победой Черундоло со счетом 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (10:8). Матч продолжался 5 часов 58 минут.
Черундоло и Ландалусе превзошли рекорд прошлогоднего финального матча между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером, который длился 5 часов 29 минут.
В предыдущем круге Черундоло обыграл первую ракетку мира Синнера.
Следующим соперником аргентинца, который прежде не проходил дальше второго круга на турнирах Большого шлема, станет итальянец Маттео Берреттини.
