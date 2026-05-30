Гауфф проиграла Потаповой в третьем круге "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф проиграла представляющей Австрию уроженке Саратова Анастасии Потаповой в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась поражением посеянной под четвертым номером Гауфф со счетом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 37 минут.
Гауфф - действующая победительница "Ролан Гаррос". Год назад американка обыграла в финале белоруску Арину Соболенко.
Потапова во второй раз в карьере достигла четвертого круга на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Впервые ей это удалось на "Ролан Гаррос" 2024 года.
В четвертом круге Потапова (28-й номер посева) сыграет с россиянкой Анной Калинской (22).