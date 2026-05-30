Гауфф проиграла Потаповой в третьем круге "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф проиграла представляющей Австрию уроженке Саратова Анастасии Потаповой в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.