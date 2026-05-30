Шестая ракетка мира не вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос"

18:10 30.05.2026 (обновлено: 18:47 30.05.2026)
Шестая ракетка мира Анисимова не смогла выйти в четвертый круг "Ролан Гаррос"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Аманда Анисимова
Аманда Анисимова. Архивное фото
  • Аманда Анисимова (6-я ракетка мира) уступила Диан Парри (92-я ракетка мира) в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции.
  • Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (10:3) в пользу Парри, матч длился 2 часа 44 минуты.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Американская теннисистка Аманда Анисимова уступила француженке Диан Парри в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (10:3) в пользу 92-й ракетки мира Парри. Анисимова (6-я ракетка мира) получила шестой номер посева. Спортсменки провели на корте 2 часа 44 минуты.
Следующей соперницей Парри станет полька Майя Хвалиньская.
Турниры Большого шлема
Roland Garros WTA
30 мая 2026 • начало в 15:25
Завершен
Диан Парри
2 : 16:34:67:6
Аманда Анисимова
Теннис Спорт Париж Аманда Анисимова Диан Парри Ролан Гаррос
 
