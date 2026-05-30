Калинская впервые пробилась в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Калинская впервые в карьере пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.
- В матче третьего раунда Калинская обыграла колумбийку Камилу Осорио со счетом 6:3, 0:6, 6:2.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская впервые в карьере пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче третьего раунда Калинская, которая посеяна на турнире под 22-м номером, обыграла колумбийку Камилу Осорио со счетом 6:3, 0:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут.
В четвертом круге "Ролан Гаррос" 27-летняя россиянка сыграет с победительницей встречи между действующей чемпионкой американкой Кори Гауфф (4-й номер посева) и представляющей Австрию бывшей российской теннисисткой Анастасией Потаповой (28).
30 мая 2026 • начало в 15:35
Завершен
