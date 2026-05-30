Соболенко с "баранкой" обыграла Касаткину в третьем круге "Ролан Гаррос"
16:58 30.05.2026 (обновлено: 17:17 30.05.2026)
Соболенко с "баранкой" обыграла Касаткину в третьем круге "Ролан Гаррос"

Первая ракетка мира Соболенко обыграла Касаткину в третьем круге "Ролан Гаррос"

  • Арина Соболенко вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • В матче третьего раунда Соболенко обыграла Дарью Касаткину со счетом 6:0, 7:5.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче третьего раунда первая сеяная Соболенко обыграла представляющую Австралию бывшую российскую теннисистку Дарью Касаткину со счетом 6:0, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.
В четвертом круге соперницей Соболенко станет японка Наоми Осака (16-й номер посева), которая ранее переиграла американку Иву Йович (17) со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.
ТеннисСпортФранцияПарижАвстралияРолан ГарросАрина СоболенкоДарья КасаткинаНаоми Осака
 
