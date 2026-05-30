Джокович после вылета с "Ролан Гаррос" заявил, что у него закончились силы

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что он тяжело переживает поражение в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису против бразильца Жоао Фонсеки.

В пятницу Джокович , который был посеян на турнире под третьим номером, проиграл Фонсеке (30) со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

"Это тяжелое поражение для меня, учитывая, что я вел в два сета, но надо отдать должное Жоао за заслуженную победу. Без сомнений, он был лучше в ключевых моментах. Он находил невероятные удары, попадал в линию. Это было потрясающе с его стороны, но не для меня. Не думаю, что я совершил ошибки в своей игре, он просто был лучше", - приводит слова Джоковича с пресс-конференции YouTube-канал "Ролан Гаррос".

В начале пятого сета 39-летнего серба стошнило в мусорное ведро, расположенное на корте.

"Количество часов, которое я провел здесь, ощущалось для меня как суммарно все турниры за последние три месяца. Думаю, я играл на хорошем, высоком уровне, учитывая, что я был травмирован и по сути начал грунтовый сезон с турнира Большого шлема. Но мне надо было больше времени, чтобы привыкнуть и найти свою игру. Если честно, у меня закончились силы. Я не очень хорошо чувствовал себя на корте. Потом я уже думал, что мой лучший шанс победить был в конце четвертой партии", - добавил он.