ВСУ потеряли до 200 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину и 16 автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Избицкое, Белый Колодезь и Старица Харьковской области.
В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Бачевск, Кондратовка и Иволжанское.
