В Старобельске построят новый колледж вместо атакованного ВСУ - РИА Новости, 30.05.2026
23:05 30.05.2026
В Старобельске построят новый колледж вместо атакованного ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР). Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Старобельске будет построен новый педагогический колледж вместо атакованного ВСУ.
  • По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, в колледже будут готовить учителей, которые будут воспитывать детей патриотами и порядочными гражданами.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Новый педагогический колледж будет построен в Старобельске вместо атакованного ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Будем строить новый. Конечно, будет колледж. Такой же педагогический колледж, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей, нашу детвору - душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны, патриотами", - сказал Пасечник в интервью Марине Ким в эфире "Соловьев Live".
Глава ЛНР привел слова президента России Владимира Путина: "На поле брани воюют не солдаты, а воюют учителя и духовники".
"Поэтому самая главная ценность в нашей жизни - это люди. И, конечно же, наше будущее - это наши дети. Вот как мы их воспитаем, так мы дальше и будем жить", - добавил Пасечник.
Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Луганская Народная РеспубликаСтаробельскРоссияЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
