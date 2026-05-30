Каким был быт Иосифа Сталина

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вождь народов окружил себя двумя заборами высотой в шесть метров, но главные тайны прятались внутри дома. Что скрывали стены "ближней дачи"? И почему человек, управлявший огромной страной, боялся новых ботинок?

Страна Лимония рядом с Кремлем

"Ближняя дача" располагалась всего в 12 минутах езды от Кремля. Место для нее выбрали специфическое — глухую пустошь, через которую тянулся Рублевский водопровод. Магистраль перенесли, а бесплодную землю превратили в оазис: привезли и вручную вкопали 60 тысяч взрослых деревьев.

Разбить безупречный парк на 28 гектарах в 30-е годы — колоссальный труд. Опыт позже лег в основу знаменитого "сталинского плана преобразования природы".

Сам дом — около тысячи квадратных метров. Первую дачу сложили из фибролитовых блоков. Через семь лет она начала разваливаться. Пришлось строить заново — уже из камня, но точно такую же.

Начались масштабные агроэксперименты. Иосиф Сталин решил, что нужны арбузы, — вырастили восемь тонн, отвезли в "Гастроном" № 2 на Смоленской площади. После войны вождь приказал построить лимонарий. Застекленный, крытый, но факт остается фактом: лимоны созревали в Подмосковье.

© Пресс-служба ФСО России Перейти в медиабанк "Ближняя дача" Иосифа Сталина в Москве © Пресс-служба ФСО России Перейти в медиабанк "Ближняя дача" Иосифа Сталина в Москве

Шаг влево, шаг вправо — замечание

Мебель подбиралась по одному принципу, рассказывает историк Сергей Дятлов: "Сталин садился на какой-то стул — это означало, он ему понравился. И все: такие же стулья будут стоять на всех дачах, где он бывает".

С креслом в Большой гостиной история отдельная: у того, на которое садился сам Хозяин, нарастили ножки. Гость, даже если он был выше ростом, оказывался в неудобном положении — кресло стояло боком к Сталину. А сам вождь сидел лицом к собеседнику в кресле, которое было заметно выше.

Интересный факт: для каждого предмета мебели существовал запасной комплект. Пролили чернила на стол — его уносили, а на это место ставили точно такой же.

К планировке и названиям комнат Сталин относился с педантичностью отличника. Имена помещениям он давал лично и требовал от охраны строго соблюдать терминологию. Если кто-то из персонала путал "большой зал" с "большой столовой", вождь мгновенно делал замечание.

Левая вешалка и спецоперация "Новые сапоги"

Еще строже регламентировался быт. Личный парикмахер всегда стриг и брил Сталина исключительно в прихожей, перед встроенным в стену большим зеркалом.

Там же стояли две вешалки с жестким разделением: левая предназначалась только для вещей хозяина, правая — для одежды гостей. Попытки повесить пальто не на ту сторону охрана пресекала на корню.

Переставлять предметы на даче без личного разрешения Сталина запрещалось.

Сменить гардероб вождю было еще сложнее, чем переставить мебель. Если он привыкал к шинели или сапогам, то занашивал их буквально до дыр. Каждую замену гардероба приходилось планировать как спецоперацию: новые вещи шили тайно, заранее продумывая каждую деталь, и слегка старили ткань вручную, чтобы хозяин не заметил подвоха.

Сервант с секретом

В верхнем отделении серванта лежала аптечка. В последние годы жизни Сталин отказывался принимать лекарства из кремлевской аптеки. Генерал Новик, последний начальник охраны, рассказывал: вождь вызвал офицера, надиктовал список препаратов и приказал ехать в деревню Большая Сетунь, в сельскую аптеку. "Скажи, что это лекарство для твоей бабушки, которая заболела", — распорядился Иосиф Виссарионович.

Еще в серванте хранился пистолет. Рядом стояли хрустальные стаканы и блюдца из чехословацкого сервиза, стеклянная соковыжималка. "Вождь любил чай с лимоном. Сталин разрезал лимон пополам, выжимал половинку с помощью соковыжималки и добавлял сок в чай вместе с ложечкой-другой коньяка".

Заборы и собаки

В начале 50-х Сталин постоянно требовал от охраны менять маршруты движения. Генерал Новик вспоминал: в один из февральских дней Сталин на ходу приказал свернуть вместо привычной трассы направо, через Воробьевы горы. Зимой этой дорогой никто не пользовался, и тяжелая бронированная машина забуксовала в снегу. Вождь негодовал: "Вы все меня под пули возите! У вас только один путь, вы даже не подумаете найти какой-то другой".