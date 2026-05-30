03:42 30.05.2026 (обновлено: 03:43 30.05.2026)
США уничтожили лодку предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане. Архивное фото
  • Силы США нанесли удар по лодке предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане.
  • Трое человек были убиты, при этом ни один американский военный не пострадал.
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Силы США нанесли удар по лодке предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане, три человека убиты, сообщило южное командование Пентагона.
"Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по наркотрафику. В ходе этой акции были убиты трое мужчин-наркотеррористов", - сообщило командование в соцсети Х.
Как говорится в сообщении, ни один американский военный при этом не пострадал.
