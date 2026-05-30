США уничтожили лодку предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Силы США нанесли удар по лодке предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане, три человека убиты, сообщило южное командование Пентагона.

Как говорится в сообщении, ни один американский военный при этом не пострадал.