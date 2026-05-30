МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские Вооруженные силы в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России нанесли групповой удар, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу.

Высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками были поражены военные аэродромы, объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ

Кроме того, украинские войска лишились 12 боевых бронированных машин, 75 автомобилей, восьми артиллерийских орудий и четырех станций радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили десять управляемых авиабомб, снаряд РСЗО HIMARS и 352 беспилотника самолетного типа. Также сообщалось об уничтожении в течение ночи и дня субботы 127 дронов вне зоны проведения СВО.

За границами здравого смысла

Гендиректор " Росатома Алексей Лихачев сообщил, что днем в субботу украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС . В результате взрыва стене машинного зала образовалась дыра, основное оборудование повреждено не было.

Лихачев обратил внимание на то, что дрон управлялся по оптоволокну, что полностью исключает версию якобы случайного попадания.

"Можно "поздравить", если так можно выразиться, все мировое сообщество - это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала", - сказал Лихачев.

По его словам, украинские вооруженные силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла.

"Что ожидать дальше? Удары непосредственно по турбине? Реакторному залу? Реактору и системам безопасности?", - задался Лихачев вопросом.

Поведение украинской стороны он назвал запредельно опасным. По словам главы госкорпорации, ВСУ на еще один шаг приблизили инцидент, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины.

Без ИИ

Украина не сможет выжить на поле боя без искусственного интеллекта, заявил в субботу командующий вооруженным силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм. По его словам, это объясняется тем, что искусственный интеллект способен предугадывать и заранее реагировать.

Евросоюз не раз переступал красные линии, поставляя Украине смертоносное оружие, которое убивает мирных жителей в России, аппарату ЕС нельзя доверять, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема. Он также призвал главу евродипломатии Каю Каллас усилить лечение своего психического здоровья, а не санкции против России, поскольку Москва не несет в себе угрозы для Европы

Выхода нет

В субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве , Ровно и подконтрольных ВСУ частях Запорожской области, в том числе в самом городе.