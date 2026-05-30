Бойцы "Днепра" уничтожили подземные укрепления ВСУ в Запорожской области

Для этого они использовали термобарические боеприпасы.

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские военные успешно атаковали сеть "кротовых нор" ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

« "Штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск "Днепр" вскрыли и уничтожили разветвленную систему подземных укреплений противника", — рассказали в ведомстве.

Разведчики с помощью беспилотников выявили активность ВСУ в районе лесопосадок на Ореховском направлении. Они выяснили, что украинцы используют "кротовую тактику" — сеть замаскированных туннелей, через которые резервные группы могут скрытно маневрировать и внезапно появляться в тылу наступающих российских бойцов.

Чтобы выкурить противника из укреплений, которые также называют "лисьими норами", военные решили применить термобарические боеприпасы, пояснили в министерстве.

Штурмовики Ивановского соединения ВДВ скрытно подобрались к входам в туннели и установили накладные инженерные заряды в вентиляционные отверстия и устья подземных лазов. Вскоре по всему периметру оборонительного узла прогремела мощная серия взрывов.

« "Характер выброса грунта свидетельствовал о полном обрушении внутренних галерей и детонации находившегося внутри боекомплекта", — уточнили в Минобороны.