17:44 30.05.2026 (обновлено: 18:19 30.05.2026)
Бойцы "Днепра" уничтожили подземные укрепления ВСУ в Запорожской области

Бойцы "Днепра" уничтожили сеть подземных укреплений ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские военные успешно атаковали сеть "кротовых нор" ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
"Штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск "Днепр" вскрыли и уничтожили разветвленную систему подземных укреплений противника", — рассказали в ведомстве.

Разведчики с помощью беспилотников выявили активность ВСУ в районе лесопосадок на Ореховском направлении. Они выяснили, что украинцы используют "кротовую тактику" — сеть замаскированных туннелей, через которые резервные группы могут скрытно маневрировать и внезапно появляться в тылу наступающих российских бойцов.
Чтобы выкурить противника из укреплений, которые также называют "лисьими норами", военные решили применить термобарические боеприпасы, пояснили в министерстве.
Штурмовики Ивановского соединения ВДВ скрытно подобрались к входам в туннели и установили накладные инженерные заряды в вентиляционные отверстия и устья подземных лазов. Вскоре по всему периметру оборонительного узла прогремела мощная серия взрывов.
"Характер выброса грунта свидетельствовал о полном обрушении внутренних галерей и детонации находившегося внутри боекомплекта", — уточнили в Минобороны.
Также бойцы перехватили переговоры командиров ВСУ. Они обсуждали провал обороны одного из опорных пунктов и значительные санитарные потери среди личного состава. Это говорит о том, что противник лишился контроля над тактически важным перекрестком траншей.
