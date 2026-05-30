Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики ВСУ попытались обманом атаковать российских военнослужащих, инсценировав сдачу в плен в населенном пункте Добропасово в Днепропетровской области.
- Силы группировки "Восток" освободили населенный пункт, ответным огнем уничтожив противника.
ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Боевики ВСУ попытались обманом атаковать российских военнослужащих, инсценировав сдачу в плен в населенном пункте Добропасово в Днепропетровской области, российские бойцы ответным огнем уничтожили группу противника, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным Талант.
"ВСУ якобы хотели сдаться в плен, но когда дело дошло до самого процесса, они нас обманули и открыли огонь", — рассказал собеседник агентства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Добропасово в Днепропетровской области
Он добавил, что российские военнослужащие ответили огнем и уничтожили группу противника.
"Действуя в соответствии с нашей подготовкой, мы открыли огонь на поражение", — добавил боец.
Минобороны России 25 мая сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области.
22 июня 2022, 17:18