Российские бойцы уничтожили боевиков ВСУ, пытавшихся атаковать обманом

ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Боевики ВСУ попытались обманом атаковать российских военнослужащих, инсценировав сдачу в плен в населенном пункте Добропасово в Днепропетровской области, российские бойцы ответным огнем уничтожили группу противника, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным Талант.

ВСУ якобы хотели сдаться в плен, но когда дело дошло до самого процесса, они нас обманули и открыли огонь", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что российские военнослужащие ответили огнем и уничтожили группу противника.