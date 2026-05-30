Российские бойцы уничтожили боевиков ВСУ, пытавшихся атаковать обманом - РИА Новости, 30.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 30.05.2026
Российские бойцы уничтожили боевиков ВСУ, пытавшихся атаковать обманом

РИА Новости: бойцы "Востока" уничтожили инсценировавших сдачу в плен боевиков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Военнослужащий ВС РФ на Запорожском направлении СВО
Военнослужащий ВС РФ на Запорожском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ попытались обманом атаковать российских военнослужащих, инсценировав сдачу в плен в населенном пункте Добропасово в Днепропетровской области.
  • Силы группировки "Восток" освободили населенный пункт, ответным огнем уничтожив противника.
ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Боевики ВСУ попытались обманом атаковать российских военнослужащих, инсценировав сдачу в плен в населенном пункте Добропасово в Днепропетровской области, российские бойцы ответным огнем уничтожили группу противника, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным Талант.
"ВСУ якобы хотели сдаться в плен, но когда дело дошло до самого процесса, они нас обманули и открыли огонь", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что российские военнослужащие ответили огнем и уничтожили группу противника.
"Действуя в соответствии с нашей подготовкой, мы открыли огонь на поражение", — добавил боец.
Минобороны России 25 мая сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области.
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
